Sarampión: Ya son 61 los casos confirmados en Argentina

El Gobierno reforzó recomendaciones de vacunación ante nuevos casos de sarampión: De acuerdo a lo informado en el último reporte del organismo, ya suman 61 los casos confirmados en lo que va del año.

Desde la cartera de Salud informaron que adquirieron dosis adicionales de vacuna triple y doble viral para hacer frente al brote que comenzó en septiembre. Asimismo, destacaron que las vacunas del Calendario Nacional que corresponden al primer trimestre del 2020 se distribuirán el próximo mes, es decir en diciembre.

“Instamos a la población a chequear los esquemas de vacunación contra el sarampión y a aplicar la “dosis cero” a niños de entre 6 y 11 meses inclusive, sobre todo aquellos que residen en la ciudad y provincia de Buenos Aires”, resaltaron en un comunicado de prensa.

A su vez, agregaron que los niños de entre 13 meses y 4 años que viven en las jurisdicciones mencionadas deberán acreditar dos dosis de vacuna triple viral, aplicadas después del primer año de vida.

Enfermedad contagiosa y mortal

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se reproduce en la nariz y en la garganta de un niño o adulto infectado. Luego, cuando una persona con sarampión tose, estornuda o habla, las gotas infectadas se expulsan al aire, donde otras personas pueden inhalarlas.

Las gotas infectadas también pueden depositarse sobre una superficie, donde permanecen activas y contagiosas durante varias horas. Si te tocas la boca o la nariz con los dedos o te refriegas los ojos luego de tocar una superficie infectada, puedes contraer el virus.

Alrededor del 90% de las personas propensas que se exponen a una persona que tiene el virus, se puede infectar.

Factores de riesgo

Los médicos de Mayo Clinic, en EE. UU. destacan que los factores de riesgo para el sarampión se incluyen los siguientes:

• No estar vacunado. Si no has recibido la vacuna contra el sarampión, es mucho más probable que manifiestes la enfermedad.

• Viajar a diferentes países. Si viajas a países en desarrollo, donde el sarampión es más frecuente, tienes un riesgo mayor de contraer la enfermedad.

• Tener deficiencia de vitamina A. Si no tienes la cantidad suficiente de vitamina A en tu dieta, es más probable que tengas síntomas más graves y complicaciones.

Posibles complicaciones

Entre las complicaciones del sarampión se incluyen las siguientes:

• Infección de los oídos. Una de las complicaciones más frecuentes del sarampión es la infección bacteriana del oído.

• Bronquitis, laringitis o crup. El sarampión puede provocar la inflamación del aparato de la voz (laringe) o la inflamación de las paredes internas que alinean las principales vías de paso de aire de los pulmones (tubos bronquiales).

• Neumonía. La neumonía es una complicación frecuente del sarampión. Las personas que tienen el sistema inmunitario comprometido pueden contraer una variedad especialmente peligrosa de neumonía que, a veces, es mortal.

• Encefalitis. Aproximadamente, 1 de cada 1000 personas con sarampión puede contraer una complicación llamada "encefalitis". La encefalitis puede manifestarse muy poco después de haber contraído sarampión o después de varios meses.

• Problemas en el embarazo. Si estás embarazada, debes tener mucho cuidado de no contagiarte sarampión porque esta enfermedad puede provocar un parto prematuro, bajo peso en el bebé al nacer o mortalidad materna.

Un brote regional

La situación por la que atraviesa la Argentina sucede en un contexto de expansión de la enfermedad a nivel global. En la Región de las Américas, término acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS),14 de los 35 estados que forman parte confirmaron casos durante 2019 y dos países restablecieron la circulación endémica: Brasil y Venezuela.

Brasil presenta el brote más significativo de la afección, con 11.871 casos confirmados. Según las cifras oficiales, 19 estados de este país se vieron afectados y San Pablo reúne el 96% de los casos totales.

“La distribución de los casos en Brasil toma especial relevancia habida cuenta de los constantes desplazamientos con motivos comerciales, turísticos y por la proximidad del receso estival”, advirtieron desde la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud y la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Gobierno de Salud argentina.

En nuestro país, el brote actual se detectó a comienzos de septiembre y ya lleva acumulados 61 casos registrados por el último Boletín Integrado de Vigilancia que publica Salud. De acuerdo a las últimas cifras, se trata del mayor brote desde la eliminación de la circulación endémica del sarampión alcanzada en el año 2000.

Del total de casos de sarampión registrados, 59 fueron detectados en Argentina, 2 en España, y de los casos locales 14 ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 38 en la Provincia de Buenos Aires y 7 son casos importados o relacionados a la importación. Según ampliaron desde la cartera de Salud, “el genotipo detectado en todos los casos es el D8, linaje Mvs/Gir Somnath.IND/42.16, de amplia circulación en la Región de las Américas”.

Medidas anunciadas en Argentina

Ante esta situación, anunciaron que durante el curso del brote se han reforzado las acciones de articulación interinstitucional de las distintas áreas de la cartera sanitaria así como con otros organismos del Estado.

Se actualizaron calendarios de vacunación en niños de 1 a 4 años, para asegurar dos dosis de vacuna -las “dosis cero” no deben contabilizarse como válidas a este fin- en las jurisdicciones con casos confirmados. Además, se realizó el fortalecimiento de vacunas de calendario regular en todo el país así como la vacunación de viajeros.

Salud remarcó que adquirió dosis adicionales de vacuna triple y doble viral, así como de gammaglobulina. A su vez adquirió y distribuyó en 2019 una cantidad mayor a la originalmente planificada para la cobertura de las acciones del Calendario Nacional de Vacunación, detallaron desde el organismo nacional.

Desde la Secretaría sostuvieron que “en los últimos años no hubo faltante de triple viral y que en 2018 se efectuó la “Campaña Nacional de Seguimiento contra Sarampión y Rubéola”.

Asimismo, se realizaron reuniones de la Comisión Nacional para la Certificación de la Eliminación del Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), para análisis de la situación.

A lo largo del brote, funcionó la sala de situación cada 72 horas con la participación de los equipos de epidemiología, inmunizaciones de Nación, CABA y Provincia de Buenos Aires, Laboratorio Nacional de Referencia, Municipios Saludables, Dirección de Atención Primaria de la Salud y Equipos de comunicación.

Recomendaciones para los viajeros

El director de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud, doctor Cristián Biscayart, afirmó en dialogó con Infobae: “61 es el número de casos confirmados en el año, desde que se registró este nuevo brote a principios de septiembre”. A su vez, destacó que “en la ciudad de Buenos Aires hace casi 8 semanas que no se presentan nuevos casos de pacientes que residan en la capital porteña”.

“Por el momento no hubo ampliación hacia otras regiones sanitarias y el brote se concentra en la Provincia de Buenos Aires”, aseguró Biscayart, al mismo tiempo que recomendó: “Los municipios que forman parte de las regiones que se ven afectadas por este brote deben escalar las acciones de vacunación”.

El doctor, especialista en enfermedades inmunoprevenibles explicó que se trata de un brote por goteo: el virus va a encontrando uno a uno los pacientes susceptibles, y así de una persona se pueden contagiar 18 personas”. Y advirtió: “Es una enfermedad de las contagiosas que cuenta con un mayor nivel de propagación, es decir mayor índice de transmisibilidad, por eso es tan importante insistir en la vacunación”.

Según Biscayart, “ha habido casos de personas que tenían las dos vacunas y así y todo se contagiaron con la enfermedad, aún teniendo algún grado de inmunidad, por eso la post eliminación es uno de los grandes desafíos que tiene el país y la región de aquí en adelante, lo que se traduce en sostener la erradicación del sarampión, y dependerá de lo que se haga en el país, y la región”.

El funcionario llamó a tomar los recaudos correspondientes a la hora de viajar, sobre todo a Brasil y Venezuela que cuentan con la mayor cantidad de casos registrados: “El año pasado hemos tenido la experiencia de la fiebre amarilla con Brasil, y es un ejemplo más de por qué las personas que viajan deben contar con la vacuna triple viral”. Recomendó que esto se puede verificar en las personas mayores en el carnet de vacunación de las dos dosis, del esquema del componente antisarampionoso (en ese momento y hasta hace diez años se vacunaba contra la sarampión y la rubéola). “La instancia de cualquier viaje implica que las personas puedan chequear si están correctamente inmunizados contra el sarampión, es una responsabilidad de todos evitar que se siga propagando esta enfermedad”, concluyó.

A pesar de que la vacuna triple viral no se exige para los viajes, ya que según el Reglamento Sanitario Internacional no está contemplado, está dentro del Calendario de Vacunación, lo que hace que sea gratuita y obligatoria en la Argentina.