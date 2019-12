“Agua Rica está dentro de una cadena que puede traer inversiones nunca antes vistas”

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) inauguró en Catamarca el concepto de federalizar a la institución con, al menos, una reunión trimestral en las provincias mineras con trayectoria en el sector. Su presidente, Alberto Carlocchia, en diálogo con El Esquiú.com, habló sobre las expectativas que genera en los empresarios mineros la asunción de Alberto Fernández en la presidencia, de Raúl Jalil en la gobernación y la explotación del yacimiento Agua Rica.

La entrevista fue previa a la reunión en que se esperaba la participación de la gobernadora saliente Lucía Corpacci, el electo mandatario Jalil, el secretario de Minería Rodolfo Micone, el directorio de YMAD (su presidente Luis De Miguel y los representantes de Catamarca, Ángel Mercado y Daniel Barros) y el presidente de Yamana Gold, Nicolás Bareta, entre otros. El primero de los temas al que se refirió Carlocchia fue sobre las expectativas que se generaba para las empresas el cambio de gobierno nacional con Fernández. En este sentido, reconoció que “el país está en una situación compleja”, para evaluar que en la conducción del presidente electo ven “que tiene una visión de producción y exportación importante”.

En esta línea, explicó: “En el entendimiento de que existe un contexto complejo, lo único que queremos es ser escuchados, dialogar, compartir visiones y objetivos”.

Sucede que, para el titular de la CAEM, “es un momento donde tenemos que pensar ideas superadoras” para salir conjuntamente del contexto general. “Si siempre nos quedamos con la crisis, haremos siempre lo mismo y con ello no vamos a tener resultados distintos”, dijo, para acotar que “es un momento donde los argentinos necesitamos de la minería y la minería de los argentinos”.

Para el titular la Cámara Minera, sistemáticamente se castigó a la exportación, no sólo para con el sector que representa. En este orden de ideas, insistió con el concepto de que se debe superar la coyuntura pero siempre con planificación hacia adelante. “Sabemos que hay que pasar por momentos difíciles, lo que no significa que no podamos pensar en el futuro”, expresó.

En tanto, posó su visión en la restitución a las retenciones mineras. Para el presidente de la CAEM, dentro del contexto coyuntural, “evidentemente las retenciones van a continuar”. Más allá de eso, indicó que se deben dar señales positivas al inversor “que está esperando para poder desarrollar un proyecto mañana”.

Ya para con el plano local, destacó la política minera de la mandataria saliente anhelando que durante la gestión de Jalil tenga continuidad. “No tengo nada que decir sobre la visión que tiene Lucía, a quien admiro por su convicción y tenacidad con respecto al desarrollo de la industria minera”, resaltó Carlocchia.

Sobre este eje, espera que con Jalil esa política “tenga continuidad, porque el potencial de Catamarca es notorio”. Para Carlocchia, “son momentos en los cuales surgen oportunidades de dar continuidad a políticas públicas, siempre hay que pensar en procesos superadores y lo de la Gobernadora fue muy bueno en todo sentido”.

“Hoy hay varios proyectos que pueden estar dentro de una cadena de desarrollo tanto en Catamarca como en la Argentina a los que, si se los impulsa, pueden traer muchísima productividad y desarrollo, siempre de cara a la gente y la comunidad”, destacó. El último de los tópicos en el diálogo fue el yacimiento Agua Rica. “Hablo sobre el potencial de desarrollo de los pórfidos de cobre en la Argentina. Agua Rica está dentro de esa cadena de desarrollo de proyectos muy importantes en el país que pueden traer inversiones, tal vez, hasta nunca antes vistas en la secuencia”, dijo el presidente de la Cámara Minera.

Carlocchia consideró que se debe “hacer hasta lo imposible para que las cosas se hagan”. Eso sí, recalcó que siempre “de cara a la gente y a la sociedad, contestando sus dudas y acompañándola en sus necesidades”.