Un competidor del Dakar chocó y murió en plena competencia

El experimentado motociclista Paulo Gonçalves, de 40 años, murió ayer tras sufrir un accidente durante la séptima etapa del Rally Dakar que se lleva a cabo en Arabia Saudita. Según informó la organización de la competencia motora, el trágico hecho ocurrió a la altura del kilómetro 276 de la etapa entre Riad y Wadi Al Dawasir, etapa que tenía el tramo cronometrado más largo de todo el Rally con un total de 546 kilómetros de competición.

Tras ser alertada acerca de lo ocurrido, la organización envió un helicóptero médico que aterrizó en el lugar en el que se encontraba el piloto, quien estaba inconsciente y presentaba un paro cardiorrespiratorio. En tanto, se indicó que, los médicos le practicaron maniobras de reanimación en el mismo lugar del accidente sin éxito, por lo cual fue trasladado hacia el hospital de Layla (ubicado dentro de la región de Riad) donde se confirmó su muerte. Por pedido de los competidores, tras la muerte de Goncalves, no se disputará la octava etapa en las categorías motos y cuatriciclos. "Lamentamos informar el fallecimiento de Paulo Gonçalves.

En su honor, no habrá actividad para motos y cuatriciclos en la 8ª etapa", dijo David Castera, director del Dakar. El piloto portugués había sido campeón del Mundial de Rally Cross Country en 2013, corría su decimotercer Dakar -carrera en la que debutó en 2006- y terminó en cuatro ocasiones en el top 10 de la competencia. En el 2014, en el Dakar de Argentina se vio obligado a abandonar en el kilómetro 143 de la especial, debido a que su moto Honda se prendió fuego y sufrió lesiones.

En el año 2015 terminó segundo por detrás de Marc Coma y era uno de los pocos competidores que participó del Dakar en moto en África, en Sudamérica y en Arabia Saudita.

Por su parte el motociclista argentino Kevin Benavides se mostró consternado y triste por la muerte de su amigo, y presenció de cerca los trabajos de los médicos para reanimarlo, aunque sin éxito.

"No tengo palabras para explicar la tristeza que tengo. Hoy cuando llegue al punto del accidente, me detuve y me paré al lado de Toby, y ya estaban los médicos trabajando por lo que no me acerqué", comentó Benavides en sus redes sociales. Además, el argentino comentó: "Nunca me di cuenta que eras vos el piloto que estaba en el suelo a unos 10 metros de mi, pensaba que era tu compañero de equipo porque al largar desde atrás perdí el orden. Luego me dijeron que continué así que me subí y seguí".

Varios kilómetros más adelante Benavides se enteró del fallecimiento del portugués: "Llegué al refueling, y ahí otros pilotos me hicieron entender que eras vos el que había caído. Me desplomé en el piso, y aún quedaban 70 km. Continué llorando cada km hasta el final. Gané la etapa y te la dedico para vos con mucho dolor". Despidió a su amigo con palabras muy sentidas: "Vos me enseñaste a siempre seguir y sonreírle a la vida, sos mi admiración como piloto".