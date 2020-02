Drogas en los tragos: los arrestaron por ponerles sustancias a mujeres

Tres mujeres que habían ido a un local bailable en la madrugada de ayer, llamaron a la Policía en pleno baile ya que detectaron que dos sujetos colocaban pastillas -presuntamente psicofármacos- en las bebidas que se disponían a tomar. Los sospechosos fueron aprehendidos por los uniformados.

Fuentes policiales dieron a conocer que a las 3.30 de la madrugada de ayer, personal de la comisaría Séptima llegó hasta el local bailable Bigote Disco, ubicado en avenida Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo del Alto Fariñango, en respuesta a un llamado al 911.

Allí, los efectivos policiales aprehendieron a dos hombres de apellidos Gómez (39) y Taguada (49), quienes fueron sindicados como los presuntos autores de haber colocado pastillas en vasos que contenían bebidas alcohólicas, que eran consumidas por tres mujeres de 29, 33 y 41 años, quienes advirtieron la maniobra y pidieron ayuda.

Se invitó a las damnificadas, a radicar las denuncias penales correspondientes en el Precinto Judicial N° 7, mientras que los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial. Según trascendió, estos dos individuos ya habían sido acusados de realizar esta misma maniobra en otras oportunidades.

Según informó, se enviaron muestras de los tragos al laboratorio Científico de la Policía, para determinar fehacientemente qué droga suministraron a las mujeres y el fiscal en turno, Ezequiel Walther, se encontraba a la espera de estos resultados para definir la imputación de los sospechosos, que hasta anoche, permanecían en la dependencia policial. Las mujeres llegaron a beber de los tragos, por lo que requirieron asistencia médica.

¿Cómo evitar que te pase?

Las drogas pueden venir en forma de pastillas, pero también en líquido y polvo y al ser mezcladas con alcohol pueden provocar fuerte pérdida de la coordinación motriz, mareos, desmayos ocasionales y memoria disminuida, entre otros efectos que el agresor sexual aprovecha para que sus víctimas se encuentren en un estado vulnerable.

Si tenés en cuenta las siguientes recomendaciones, reducirás el riesgo de ser víctima de que alguien ponga droga en tu bebida:

*No dejes desatendido tu trago

*Optar por bebidas cerradas o que destapen en tu presencia.

*Si vas en grupo y piden una botella, cerciorate de que ésta no haya sido abierta, que no escurra o la tapa no gire.

*Revisá que las etiquetas estén bien pegadas y no cuenten con relieves.

*Dar vuelta la botella y ponerla nuevamente en pie para ver si hay partículas cayendo

*No aceptes bebidas de personas que no conozcas

*No compartas bebidas

* No bebas de recipientes como poncheras o jarras

* Si el trago tiene un sabor extraño, descartalo.