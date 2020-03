Tarjeta Alimentaria: controlarán que las compras sean sólo de comida

La implementación de los beneficios de la Tarjeta Alimentaria, destinada a la compra de alimentos, generó una serie de denuncias sobre los productos que se adquirían con ella. Si bien está destinada a comprar comida, surgieron reclamos por supuestas transacciones que alcanzaban productos de otros rubros que no tenía el propósito de alimentar a los niños de las familias beneficiadas.

Por las situaciones que surgieron, el ministerio de Desarrollo Social y Deporte firmará en los próximos días un convenio para que se realicen relevamientos de control en los comercios y que se respete el objetivo del programa nacional. Al respecto, Javier Marchetti, director del programa Familia de la Provincia, explicó: “El ministerio (de Desarrollo Social) está pronto a firmar un convenio con Defensa al Consumidor para recibir las denuncias y así investigar a los comercios que hagan uso de rubros que no corresponden y que pongan recargos a las compras, que es algo que no se puede hacer”.

En idéntico sentido, en diálogo con Radio Nacional, señaló: “Lo que queremos evitar es el uso indebido de la Tarjeta Alimentaria, con la que no se puede retirar dinero, no es acumulativa, es decir que lo que no se puede hacer ahorro con la tarjeta. Está dirigida exclusivamente a adquirir alimentos.

Esta política nacional del presidente Fernández va dirigida a la nutrición, o sea la compra de carne, verduras, lácteos para los chicos. No se pueden comprar pañales, artículos de limpieza, los rubros son pura y exclusivamente alimentos.

Desde el organismo remarcaron que las tarjetas están habilitadas para ser utilizadas desde el mismo momento de la entrega. Funciona en forma similar a cualquier tarjeta de débito bancaria pero sólo puede ser utilizada para comprar alimentos y no para extraer dinero en efectivo. La tarjeta beneficiará más de 17 mil familias catamarqueñas en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el hambre”.