sin acuerdo entre los gremios docentes

Fracasó la audiencia de conciliación entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes. Los sindicalistas pidieron que se liberen las partes. Desde elGobierno no hicieron un ofrecimiento salarial e incluso retiraron la oferta de $1.500.

En la Dirección de Inspección Laboral ayer se reunieron los representantes de SIDCA, SUTECA, UDA y ATECA (el resto de los gremios no presentó formalmente anuncio de medidas de fuerza) y por el Ministerio de Educación estuvo el secretario de Gestión Educativa, Miguel Arroyo, y el de Recursos Humanos, Silvio Martoccia, entre otros funcionarios, aunque ningún representante del Ministerio de Hacienda. Allí Martoccia les aseguró que el Ejecutivo “no está en condiciones de hacer un ofrecimiento de aumento salarial por la incertidumbre ante el contexto económico nacional e internacional”. “Tenemos un presupuesto reconducido al igual que el Estado Nacional y otorgar un aumento de sueldo implicaría no poder garantizar el pago de haberes del resto de los empleados públicos” señaló Martoccia, según el acta de la reunión a la que tuvo acceso EL ANCASTI.

Ante esto los gremios consideraron que se trató de un retroceso sobre la última reunión y consideraron la conciliación como algo meramente “dilatorio” además de “una falta de respeto”. Solicitaron “la inmediata liberación de las partes para continuar con las medidas de acción”. Finalmente se pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima reunión, que no tiene fecha definida.

“Hubo una involución en la negociación. Esos $1.500 que habían ofrecido ahora tampoco lo pueden dar ni hicieron ninguna oferta. La sensación es que hay una improvisación ante un Estado que no logra arrancar y constantemente usa algunas herramientas, como la conciliación, como mecanismo solo para garantizar el inicio del ciclo lectivo y así solucionar sus problemas. No hay nada programado ni una política seria en cuanto a la construcción del salario docente” señaló Sergio Guillamondegui, secretario general del SIDCA, tras la reunión, quien además indicó que hay una gran molestia entre los gremios de la intersindical como también entre los docentes. En tanto que Nancy Agüero, secretaria general de UDA, se mostró molesta y dijo que "llama la atención la falta de respeto a la docencia y al trabajador porque se han presentado con total desparpajo a manifestar que no hay recursos para hacer una propuesta por la situación económica de la provincia. Parece que descuidaron la previsión presupuestaria". Ante esta incertidumbre y la solicitud de que se liberen las partes, la DIL deberá definir hasta este viernes si continúa la conciliación o hay otras reuniones.