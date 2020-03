Andalgalá: denuncia que violaron, drogaron y arrojaron al vacío a su hija

Roxana Casimiro (28), una joven andalgalense, se encuentra en gravísimo estado tras, presuntamente, haber sido arrojada desde un paredón de varios metros. Esto le causó un profundo estado de coma y múltiples quebraduras, pero la familia de la mujer sospecha que antes de ser arrojada al vacío habría sido drogada y luego violada por tres sujetos.

El padre de la víctima explicó que el incidente ocurrió el pasado miércoles a la noche en Club Unión Aconquija del distrito Chaquiago. Roxana habría llegado hasta allí con su hermano y otros allegados, pero luego sus conocidos se retiraron y ella se habría quedado en el lugar.

Lo próximo que su familia supo de ella fue que había aparecido en el piso y gravemente herida, pero primero pensaron que se trató de un accidente. Esto cambió cuando personas que vieron lo sucedido se contactaron con el padre de la joven.

Manuel Casimiro, el progenitor, se mostró quebrado emocionalmente por la situación. “Estamos esperando por segundos que ella se vaya. Está muy grave. La encontraron en las escalinatas del club. Tiene quebrada en dos partes la cadera, quebrada en tres partes la columna, la clavícula, cortada la médula ósea y según los partes de los médicos, el hígado tiene golpeado. Ha sido muy alto de donde la han largado”.

“Tenemos tres testigos y hay otras personas que quieren hablar si son resguardados, porque tienen miedo”, contó. El progenitor sostiene que su hija habría sido tirada desde el paredón de la cancha y no se cayó de las escalinatas, como se supuso al principio. Los médicos también le informaron posteriormente que presentaba signos de abuso sexual.

“La han agarrado, la han drogado y la han hecho tomar bebidas”, dijo, quejándose porque al ser asistida en el hospital zonal no fue revisada apropiadamente por la médica que la recibió, y recién el lunes otra médica le habría hecho análisis, a partir de los cuales decidió derivarla al hospital San Juan Bautista de la Capital, donde por estos momentos permanece en estado sumamente reservado.

El hombre comentó que al ser internada en el hospital zonal, los médicos detectaron que tenía aliento alcohólico, pero quienes estuvieron con ella antes del ataque, aseguran que no estaba ingiriendo alcohol, por lo que se sospecha que habría sido obligada a beber y le habrían dado de tomar estupefacientes.

El padre indicó que el viernes la joven entró en coma, pero antes de esta situación pudo hablar e identificar a uno de los agresores. “Son tres causantes pero ya tenemos dos identificados con testigos. Ella ya está por morir”, dijo el hombre, quebrado, asegurando que los médicos le informaron que desde el sábado a la tarde tiene muerte cerebral. “Ayer (por el martes) tuvo dos paros respiratorios”, relató.

“No puede quedar así”

“La fiscal y la policía todavía no hicieron nada para buscar a estas personas. Son dos los que tenemos identificados pero hay un tercero. Lo único que pedimos es que a la señora fiscal Dios y la Virgen la iluminen para que dé la orden y se busque a esas personas y las detengan. Esto no puede quedar así y nosotros no podemos hacer nada”, dijo Casimiro.

Con respecto a las actuaciones que se realizaron sobre el caso, el hombre indicó: “La policía no hizo nada, ni miraron la ropita que ella tenía, y tres días hemos estado pensando que era un accidente. Tenemos su celular y su ropa, pero la policía no nos recibió nada”, dijo el hombre, asegurando que luego se acercaron personas que les dijeron que se había tratado de un ataque. “Ella no se ha accidentado, a ella la han tirado del paredón y por eso tiene tantas quebraduras y ahora está penando y a punto de irse. Estamos esperando para que le hagan la autopsia y recién pasen eso para acá, pero acá ya tendría que haber ido la policía a la cancha al menos”, se quejó amargamente el padre de Roxana Casimiro. (Esquiu)