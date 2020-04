Cosecheros de Belén están varados en Mendoza y La Rioja

Uno de los conflictos que trajo el confinamiento nacional y el cierre de las fronteras en todo el país es el de los trabajadores (muchos de ellos con oficios temporales) que viajaron a otras provincias y quedaron varados, al igual que estudiantes que residen fuera de Catamarca y no pueden regresar.

Uno de esos casos es el de un grupo de cosecheros de Corral Quemado, localidad de Belén, quienes están viviendo en condiciones deplorables tanto en la provincia de Mendoza como en Chilecito, La Rioja.

La situación que la dio a conocer el sitio ElFederalonline.com, que se hizo eco de la publicación en las redes sociales de familiares de un trabajador "golondrina" como comúnmente se conoce a las personas que migran a distintas provincias por temporada para trabajar en cosechas.

"Varios jóvenes, la mayoría de un pueblo muy pequeño de Catamarca, específicamente de Corral Quemado en la localidad de Belén, quedaron varados en fincas de Mendoza y Chilecito (La Rioja), sin recursos, comida y viviendo en cajas de madera. Emil Antonio Ríos expuso esta aberrante situación y familiares de estos jóvenes contaron detalles a EL FEDERAL, quienes develaron la falta de recursos para que puedan vivir dignamente" señala ese medio de La Rioja.

"Se fueron a traer un peso para sus hogares o para poder comprarles algo a sus hijos. Es la triste realidad de nuestros jóvenes y no es de ahora, todos los años es lo mismo. Todo nuestro pueblo sabe eso; Corral Quemado tiene esta clase de jóvenes con ganas de progresar porque no todos tenemos un trabajo acá, especialmente los jóvenes. Solo pido que hagamos algo, no culpo a nadie pero por favor no esperemos que pase a mayores. Señores que nos representan como gobierno también como pueblo, no se trata de objetos que dejamos o mercadería que hay que ver si pasa o no. Acá están en juego vidas de muchos jóvenes de nuestro pueblo. Están sin dinero, no les dan de comer como corresponde y en tiempo, sus lugares donde duermen son calamitosos y nadie hace nada para rescatarlos”, dijo Juan, el padre de uno de los jóvenes.

Además de este pedido, hubo cientos de comentarios en la publicación en Facebook, que también fue compartida por cientos de personas que pedían que se los traiga de regreso "así como traen a los que se fueron de vacaciones".

Caminaron 120 km

Por otra parte, ayer se conoció que un grupo de trabajadores que estaba en emprendimientos olivícolas en Aimogasta (La Rioja) caminó 120 kilómetros para llegar a Belén para informar que 40 compañeros se encontraban varados en La Rioja y sin dinero. Tras enterarse de la situación, la jefa del Área Programática Nº 11, Irma Magallán, comentó que son personas del norte del departamento Belén y que ya se hicieron gestiones para que el municipio les busque transporte y los lleve de regreso a Belén. Allí se mantendrán en cuarentena por 14 días.