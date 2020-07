"La última palabra es el test de PCR"

La Directora del Laboratorio Central de Catamarca, Bioq. Verónica Campi aclaró algunos de los conceptos que serán de uso diario en nuestra provincia al contar ya con casos de COVID19 positivo.

Todas las muestras para rastreo de SARS-CoV-2 se procesan en el Laboratorio en el que actualmente, además de Campi, trabajan tres bioquímicos. “Está el referente y especialista de virus respiratorios, el Dr. Ezequiel Dagassan, lo acompañan en este equipo la Dra. Ana Laura López, Giselle Chayle, y hace muy poco tiempo se incorporó la Licenciada en Genética, Romina Unzaga que fue muy amablemente cedida por el Poder Judicial para acompañarnos en esta tarea”, comenzó la Directora.

Solo en este fin de semana se realizaron 107 análisis PCR que es un estudio de alta complejidad en donde el método es la biología molecular, tratando en este caso de estudiar el genoma viral del SARS-CoV-2 para ver y detectarlo en una muestra de hisopado nasofaríngeo.

El hisopado en estos momentos lo está realizando el SAME a pacientes que cumplen aislamiento en sus domicilios, mientras que los pacientes internados son hisopados por un médico, enfermero, bioquímico o técnico. Es una técnica muy sencilla, una técnica que sí es invasiva ya que se introduce un hisopo en ambas narinas hasta llegar a la nasofaringe, donde se gira este hisopo para tratar de levantar la mayor cantidad de muestras posibles de mucosa.

Para llegar a un resultado, se estudia la muestra de hisopado nasofaríngeo y “lo que hacemos es procesarla a través de estos métodos complejos y laboriosos que arrojan resultados que demoran entre 24 a 48 horas. Los resultados son positivos cuando estamos en presencia del virus y podemos decir que este individuo está afectado por el virus del SARS-CoV-2, mientras que un resultado negativo informa que en este individuo no está presente el virus en este momento; lo que no significa que con el paso del tiempo no pueda aparecer, siempre y cuando este individuo haya estado en contacto con caso positivo o se encuentre algún nexo que pueda explicar la pronta aparición del virus.

Por lo tanto, esa muestra que da negativo y que quizás se tenga una alta sospecha, lo que hay que hacer es un seguimiento con sucesivos hisopados (a veces se hacen dos y si la sospecha permanece se hace un tercer hisopado) para confirmar o descartar la enfermedad”, detalló Campi.

Por la gran cantidad de personas que han sido hisopadas en los últimos días e incluso hoy, Verónica Campi explicó que de haber un resultado positivo, se le informa al paciente de manera inmediata, mientras que si es negativo, el aviso puede demorar un poco. “Los resultados positivos se avisan inmediatamente para iniciar acciones de bloqueo; mientras que los resultados negativos, primero se cargan en una base de datos de Nación que es una base de notificación obligatoria y posteriormente se inicia el circuito de informe a los pacientes”, concluyó la Directora.

En cuanto a los distintos tests rápidos, Campi aclaró que “el de antígeno mide directamente el virus y con el de anticuerpo medimos la respuesta a ese virus del individuo. Son test screening, son para tener una información rápida y son menos sensibles que la biología molecular, por eso no los usamos como diagnóstico. El que dice la última palabra es el test de PCR que es de biología molecular”.