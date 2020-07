Prohíben tomar mate en ámbitos de salud y podría extenderse a la administración pública

Por prevención ante la pandemia del COVID-19 y al ser una costumbre muy arraigada en Catamarca, quedó prohibido desde el 20 de julio tomar mate cebado en todo el ámbito del Ministerio de Salud Provincial y no descartan que pueda ser evaluado por el COE y hacerlo extensivo al resto de las oficinas de la Administración Pública Provincial.

Desde el inicio de la pandemia la infusión más popular en el país fue motivo de polémica y en la provincia aseguran que no se respeta el “no compartir” y ahora quedó suspendido tomar mate aún de manera individual.

Desde marzo que el ministerio de Salud aconseja evitar compartir el mate cebado y como medida preventiva que cada persona tome mate de manera individual, sin embargo se siguió con la práctica, a tal punto que un contacto estrecho del caso índice de COVID-19 en la provincia había compartido una ronda de mates lo que desencadenó en varios infectados, ya que algunos de ese grupo que no tomó mate no se contagio y como un segundo ejemplo, personas del sistema de salud habían compartido vasos y mate y esto desencadeno algunos de los casos de coronavirus dentro del sistema sanitario. Esta situación alertó a las autoridades de Salud y suspendieron tomar la infusión en todo el sistema sanitario y si la gente continua con la práctica de compartir rondas la medida podría ser extensiva para toda la Administración Pública Provincial.

Daniela Carrizo, directora provincial de Salud y Medio Ambiente, explicó que la recomendación tiene que ver con las medidas para prevenir la propagación del coronavirus, como es el saludo con beso, el abrazo y todas las costumbres que tenemos los catamarqueños y que cambiaron ante la pandemia.

“En primer lugar debemos recordar que el Sars-CoV2 (coronavirus productor de la enfermedad COVID-19) al igual que otros virus respiratorios se transmite principalmente por medio de la saliva. Al estar presente en la mucosa nasal, mucosa oral y en conjuntiva, al hablar, toser o estornudar se producen pequeñas gotitas de saliva (muchas veces imperceptibles) donde se puede transmitir el virus desde una persona infectada a otra persona.

En el hecho de compartir utensilios, como vasos, tazas o en tomar de la misma botella, usar un mismo sorbete o la bombilla del mate; hay alto riesgo de diseminación de éste y otros gérmenes respiratorios. Porque en la bombilla y otros utensilios puede quedar restos de saliva de una persona y de allí transmitir a otro si se comparten. Sacar el mate de las oficinas del ministerio de salud es para bajar el riesgo, para que una persona infectada no ponga en peligro a sus compañeros. Parte de los trabajadores de la salud que contrajeron COVID-19 lo hicieron compartiendo vasos y mates no dentro de la atención a pacientes”, resaltó. La medida que no se descarta sea extensiva a toda la provincia, genera debate en todos los ámbitos, públicos y privados, porque compartir la infusión es además de algo tradicional, el modo de desayunar de muchos catamarqueños, y es un momento para compartir con compañeros, sin contar en otros ámbitos cuando se comparte con amigos y familiares. Claro que no todos toman mate cebado, están los detractores, que creen que no existe algo más antihigiénico que compartir la bombilla con otra persona y aún sin lavarla. Atrás quedó la costumbre que tenían nuestros abuelos de lavar la bombilla con agua hervida antes de cebar un nuevo mate, pero aún así, según los especialistas pequeñas gotas de saliva pueden seguir contaminando. (diario el ancasti)