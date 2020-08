El South American Rally Race 2021, pasará por Andalgalá

El evento va a recorrer caminos de las provincias de San Juan, Salta, La Rioja y Catamarca y contará con la presencia de pilotos de varios países de Sudamérica. “Si bien Andalgalá no va a contar con un vivac en esta edición, va a haber un punto de enlace: los vehículos van a pasar por la plaza principal, allí se va a hacer un punto de hidratación, un recibimiento, se va a nombrar a los pilotos que vayan pasando; algo importante es que el reabastecimiento se va a hacer en alguna estación de servicio de Andalgalá, que también va a beneficiar a la economía de nuestro pueblo” adelantó el titular del área de turismo local.

No se debe dejar de lado que para contar con este evento son muchos los oferentes que se disputan su presencia; debido a la situación económica por la cual atraviesa el municipio se determinó no postularse este año en realizar un evento de mayor jerarquía. “Lo importante es que estemos en contacto con este tipo de evento porque cuando a Argentina llegó el Dakar, Andalgalá perdió la oportunidad de tenerlo, de poder mostrar sus bellezas, todo lo natural, por eso no hay que estar lejos de este tipo de eventos porque después terminamos perdiendo todo, es una forma de ser parte y colaborar con el evento y de promocionar Andalgalá con este tipo de cosas que son muy representativas y tienen mucha difusión” señaló.

Verificaciones técnicas y administrativas: miércoles 3 y jueves 4 de febrero de 2021 en San Juan.

Largada etapa 1: viernes 5 de febrero.

Etapa 1: San Juan – Chilecito – 535 KM

Etapa 2: Chilecito – Tinogasta – 450 KM

Etapa 3: Tinogasta – Santa María – 480 KM

Etapa 4: Santa María – Salta – 450 KM Día de descanso en Salta.

Etapa 5: Salta – Santa María 430 KM

Etapa 6: Santamaría – Catamarca 430 KM

Etapa 7: Catamarca – La Rioja 380 KM

Etapa 8: La Rioja – La Rioja (300 KM)

Podio de llegada: sábado 13 de febrero.