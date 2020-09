Familia de Belén con anticuerpos, habrían tenido coronavirus en agosto

Familiares de los transportistas de Belén que fueron detectados por COVID-19 la semana pasada, se sometieron a hisopados por ser contactos estrechos y cinco de ellos dieron negativo, pero con anticuerpos, es decir que ya habrían cursado el coronavirus previo al contacto a los camioneros, es decir que estos transportistas no serían los primeros detectados en ese departamento.

Ayer, Gustavo Aybar, hermano de uno de los camioneros dijo que los profesionales médicos le dijeron que los hisopados dieron negativo, pero que tienen anticuerpos.

“En agosto, es decir hace más de 40 días tuvimos un poco de fiebre y gripe, al parecer esos fueron los síntomas cuando cursábamos la enfermedad y nadie sabía. Dijeron que mis hermanos camioneros fueron los primeros casos, pero al parecer no porque ellos ahora dieron positivo y nosotros negativo con anticuerpos”, reveló Aybar en Radio Valle Viejo.

Investigación

Ante la situación, Mariela Saracho, jefa de Área Programática N°11 y al frente del COE en Belén, reconoció que algunos resultados dieron con anticuerpos, pero que no pueden asegurar el tiempo de cuanto padecieron o cuantos les duró la infección por COVID-19.

“Nosotros les dimos los resultados en el marco de esta búsqueda de casos, no podemos asegurar en que tiempo tuvieron o no COVID-19. Tenemos un árbol epidemiológico gigante, la gente sabe que buscamos frenar el brote, no culpable”, apunto en la radio.

Agregó que los pacientes pueden compartir o no la información de sus resultados, pero que todos los resultados y de acuerdo a cada caso deriva en una investigación epidemiológica que está realizando.