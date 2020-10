Catamarca: El 52% de los alumnos no participa de la educación virtual

También hay docentes que no se conectan.El dato surge de un estudio realizado en la provincia.Reiteraron que no hay promoción automática.

“Hay un promedio de 52% de alumnos que están a punto de salir del sistema por no participar. Es un dato alarmante, dijo La directora de Nivel Secundario de la Provincia, Patricia Álvarez.

"Se analizan las causales departamento por departamento y son muchos los factores. La falta de conectividad; familias numerosas que priorizaron la cuestión económica etc. Pero también se advirtió que hubo docentes que “desaparecieron del sistema, porque no se conectaron con los alumnos y no están brindando un servicios a sus alumnos». Sobre estos docentes, la funcionaria agregó que «desconocen las causales» ya que consideró que es parte del trabajo de los directores saber qué es lo que está pasando con cada uno de los docentes».

"Estamos a tiempo de tomar a aquellos alumnos que por algún motivo se han caído o están a punto de caerse del sistema. Sabemos que la conectividad es una de las principales dificultades y por eso insistimos en que cada institución haga un acercamiento particular a estos alumnos para ver cuál es la mejor estrategia para poderlos recuperar.

Promoción acompañada

Respecto a cómo será la promoción de los alumnos que están en el último año de nivel secundario y que deben egresar del sistema, indicó que en dos semanas estaría la resolución sobre cómo será la situación de los alumnos de ese año. Indicó que se ajustaría a la determinación que va a disponer el Gobierno Nacional, pero descartó la promoción automática y remarcó que la promoción será “acompañada”. “En el caso de los alumnos de 6º año, van a tener un calendario diferenciado con respecto a los chicos del resto de los años del nivel. Del 1º al 5º año van a finalizar su período en diciembre y aquellos alumnos que no alcancen los saberes mínimos, según lo que está establecido, van a pasar de forma condicional bajo la figura de promoción acompañada. Esto significa que en aquellos espacios que no hayan logrado los saberes van a tener que lograrlo a través de tutorías o formatos especiales de las asignaturas. Las escuelas van a tener autonomía para que puedan generar su propio plan estratégico en función de un análisis de su contexto” detalló. Además, dijo que ya se está trabajando en una serie de recomendaciones que surgirán desde la Dirección y que el proceso de enseñanza y aprendizaje estará regido por la evaluación, por más que no haya una calificación numérica, sino por un informe escrito que reciben los alumnos y los tutores. “La no calificación numérica no implica que no haya evaluación” remarcó.