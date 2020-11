Andalgalá: Mujer diagnosticada con cáncer espera hace meses iniciar un costoso tratamiento

La beneficiaria de Incluir Salud (ex Profe) llegó hasta El Ancasti para exponer su delicado caso, informó que llegó hasta la Dirección Provincial de Medicina Social Integral (DIPROMESI) en busca de ayuda, pero fue enviada a tramitar a la entidad que la cubre como es Incluir Salud. Allí presentó la carpeta con la documentación y que dijeron que debía tener paciencia, con el correr del tiempo y ante su estado delicado se acercó en varias oportunidades, pero aún no recibe la autorización para el tratamiento de radioterapia.

“Voy a preguntar porque presente dos carpetas y solo me dicen que espere, hace dos semanas me dieron parte de las drogas para hacerme la radioterapia. La médica me dijo que cuanto antes debo comenzar con el tratamiento, pero no me la puedo hacer, me siento muy mal y mi marido me ayuda, y concurre a ver cómo va el trámite porque yo cada día puedo caminar menos. La respuesta que le dieron a mi marido fue que el personal está con COVID-19, entonces no sabemos qué hacer. Necesito el tratamiento, en octubre tenía que salir y bueno seguimos esperando, sé que la situación es difícil por la pandemia, pero debería ser urgente cuando se trata de un tratamiento oncológico!”, manifestó Norma. Ante su delicada situación, dijo que tuvieron que quedarse en la capital para poder avanzar con el tratamiento con lo que esto significa en cuanto a los gastos, pero considero que si estando en Capital no puede conseguir una solución en el interior seria aún peor.

“No soy la única persona que necesita del Profe, todas estas semanas que vamos, vemos cómo la gente sale triste porque no consiguen la medicación, muchas personas van y les dicen que no hay remedios y menos oncológicos. Quisiera que el Dipromesi me ayude porque al parecer sale más rápido que en el Profe, necesito que me ayudan porque estoy muy mal y no tengo dinero, soy de escasos recursos”, remarcó Norma Ramos.